Kogan.com Limited exploite un portefeuille d'entreprises de vente au détail et de services. Les activités de la société comprennent Kogan Retail, Kogan Marketplace, Kogan Mobile, Kogan Internet, Kogan Insurance, Kogan Travel, Kogan Money, Kogan Cars, Kogan Energy, Dick Smith, Matt Blatt, Mighty Ape et Brosa. Les segments de la société comprennent Kogan.com et Mighty Ape. Le segment Kogan.com est un détaillant en ligne qui vend des produits ménagers et électroniques de marque maison et de marque tierce, et qui fournit des services de télécommunication, d'Internet, d'assurance, de finances domestiques, de services publics, de véhicules et de voyages. Le segment Mighty Ape est un détaillant spécialisé en ligne de produits de jeux et de divertissement. L'offre de la société comprend des produits commercialisés sous les marques de Kogan.com, telles que Kogan, Ovela, Fortis, Certa et Komodo (produits de marques exclusives), et des produits provenant de marques tierces importées et nationales, telles qu'Apple, Canon, Swann et Samsung (produits de marques tierces).