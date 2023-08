Koh Brothers Eco Engineering Limited est une société d'ingénierie basée à Singapour. La société fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour des projets d'infrastructure, de traitement de l'eau et des eaux usées, de construction, de bioraffinerie et d'énergie renouvelable. La société a deux segments : L'ingénierie et la construction, et la bioraffinerie et l'énergie renouvelable. Par l'intermédiaire de Koh Brothers Building & Civ il Engineering Contractor (Pte.) Ltd, elle propose des services EPC pour des projets de construction et de génie civil. Sa filiale, Oiltek, est une société intégrée d'ingénierie, d'approvisionnement, de conception, de construction et de mise en service, qui fournit une gamme complète de solutions pour les secteurs de l'huile comestible, de l'huile non comestible, de l'énergie en aval et de l'énergie renouvelable, couvrant les services et les produits nécessaires à la chaîne d'approvisionnement de l'intégration verticale, pour tous les types d'huile végétale. Elle a conçu, construit et mis en service environ 570 usines dans plus de 30 pays sur les cinq continents.

Secteur Construction et ingénierie