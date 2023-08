Koh Brothers Group Limited est un fournisseur de solutions de construction, de développement immobilier et d'ingénierie spécialisée basé à Singapour. La société opère à travers trois segments : Construction et matériaux de construction, Immobilier, et Loisirs et hôtellerie. Le segment de la construction et des matériaux de construction entreprend des activités de construction pour les segments de l'ingénierie et de la construction, de la bioraffinerie et de l'énergie renouvelable, ainsi que la vente de matériaux de construction. La direction a regroupé les activités susmentionnées dans le segment "Construction et matériaux de construction", car elles présentent des perspectives de croissance économique similaires. Le segment immobilier est impliqué dans le développement immobilier et la location de propriétés. Le segment des loisirs et de l'hôtellerie est impliqué dans les opérations d'hôtellerie et de loisirs. Ses filiales comprennent Construction Consortium Pte Ltd, Koh Brothers Development Pte Ltd, Koh Brothers Eco Engineering Limited, Koh Brothers Holdings Pte Ltd, Koh Brothers Investment Pte Ltd, Oxford Hotel Pte Ltd et d'autres.

Secteur Construction et ingénierie