Kohyoung Technology Inc est une entreprise coréenne qui se consacre principalement au développement et à la fabrication de machines d'inspection tridimensionnelle (3D). La société fournit des systèmes d'inspection 3D de la pâte à braser (SPI), qui sont utilisés pour l'assemblage de produits électroniques et les processus de fabrication de semi-conducteurs ; des équipements d'inspection des semi-conducteurs, qui sont utilisés pour l'inspection des bosses ; des systèmes d'inspection optique automatisée (AOI) 3D, qui sont utilisés pour les montages en surface et autres, et des capteurs 3D, qui sont utilisés dans les montages. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et étrangers.