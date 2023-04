Kohat Cement Company Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2023

Kohat Cement Company Limited a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois se terminant le 31 mars 2023. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 10 010,22 millions de PKR, contre 8 569,77 millions de PKR il y a un an. Le résultat net est de 1 623,76 millions PKR contre 1 645,76 millions PKR il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 8,08 PKR contre 8,19 PKR il y a un an.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'élève à 29 824,58 millions PKR contre 23 584,58 millions PKR il y a un an. Le résultat net est de 5 362,88 millions PKR contre 4 629,79 millions PKR il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies est de 26,7 PKR contre 23,05 PKR il y a un an.