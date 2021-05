KOHL :'S pulvérise le consensus et relève ses objectifs

Kohl's a publié un bénéfice de 14 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit 9 cents par action, après une perte de 541 millions, ou 3,52 dollars par action, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté a pulvérisé le consensus FactSet s'établissant à 1,05 dollar contre 8 cents attendus. L'enseigne de grands magasins a réalisé un chiffre d'affaires de 3,89 milliards de dollars (+60%), pour un consensus de 3,68 milliards. Fort de ces résultats, le groupe a revu à la hausse ses prévisions.



Pour l'exercice 2021, le BPA ajusté est désormais attendu entre 3,8 et 4,2 dollars, contre 2,45 à 2,95 dollars auparavant (consensus: 3,15 dollars), et les ventes devraient connaître une croissance de 15% à 20% ("mid-to-high teens percentage"), contre autour de 15% précédemment ("mid-teens percentage rate").