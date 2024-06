Kohl's Corporation est un détaillant omnicanal. La société exploite environ 1 174 magasins et un site web (www.Kohls.com). Les magasins et le site web Kohl's de la société vendent des vêtements, des chaussures, des accessoires, des produits de beauté et des produits pour la maison de marques privées et nationales. Les magasins Kohl's proposent généralement un assortiment cohérent de marchandises, avec quelques différences attribuables aux préférences locales, à la taille du magasin et aux shop-in-shops Sephora at Kohl's (boutiques Sephora). Son site web comprend des marchandises disponibles dans ses magasins, ainsi que des marchandises disponibles uniquement en ligne. Son assortiment de marchandises comprend à la fois des marques nationales et des marques privées disponibles chez Kohl's. Son portefeuille privé comprend diverses marques, telles que Croft & Barrow, Jumping Beans, SO, Sonoma Goods for Life et Tek Gear, ainsi que des marques développées et commercialisées dans le cadre d'accords avec des marques de renommée nationale, telles que Food Network, LC Lauren Conrad, Nine West et Simply Vera Vera Wang.