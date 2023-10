Byju Raveendran, fondateur et PDG de Think and Learn Private Limited (Byju?s), et ses conseillers ont eu des entretiens exploratoires avec les sociétés de capital-investissement Bain Capital, LP et Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR), entre autres, pour discuter de la vente d'une participation majoritaire dans Aakash Educational Services Ltd. (AESL), considérée comme le joyau de sa société edtech, ont déclaré des personnes au courant de l'évolution de la situation. Certains investisseurs en capital, tels que The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG), sont prêts à soutenir Aakash Chaudhry, ancien PDG et membre de la famille qui a fondé AESL, pour racheter l'entreprise.

Ces fonds ont eu des relations de travail avec M. Chaudhry dans le passé. Ce dernier et sa famille, ainsi que PE Blackstone, ont vendu AESL à Think and Learn (TLPL), la société mère de Byju, en avril 2021 pour 950 millions de dollars en actions et en espèces. Mais la vente n'est pas encore conclue.

La plupart des fonds approchés jusqu'à présent n'ont été intéressés que par des transactions impliquant un changement dans le contrôle de la gestion, avec une participation d'au moins 51 % qui leur est vendue, ont déclaré les personnes citées ci-dessus. La société mère a démenti cette démarche. ?Think and Learn Pvt Ltd. n'envisage pas de vendre Aakash Education Services Ltd. AESL est au cœur de la stratégie de croissance de T&L", a déclaré un porte-parole à ET.

Bain, KKR et Carlyle ont refusé de faire des commentaires. M. Chaudhry n'a pas pu être joint pour un commentaire.