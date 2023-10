KOKUSAI CO., LTD. est une société basée au Japon qui fabrique et vend des machines d'équilibrage, des équipements de test et autres. La société compte cinq segments régionaux. Les principaux produits comprennent des équipements de test tels que les équipements de test de vibration, les équipements de test de matériaux et les équipements de test de direction, les équipements d'inspection des chaînes de production des fabricants de pneus tels que les machines combinées d'uniformité et d'équilibre dynamique, les équipements d'inspection des chaînes de montage de pneus des fabricants automobiles tels que les équipements de mesure d'uniformité et les monteurs de pneus, les dispositifs d'évaluation des pneus en laboratoire tels que les équipements de test de l'intérieur des tambours et les équipements de test d'uniformité à grande vitesse, les machines d'équilibrage général, les systèmes de correction automatique de l'équilibre, les équipements de redressement axial, ainsi que d'autres équipements de test tels que les testeurs de bobinage, les testeurs d'engrènement des engrenages et les sismomètres. La société opère sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers, notamment aux États-Unis, en Corée, en Chine, en Allemagne et en Thaïlande.

Secteur Machines et équipements industriels