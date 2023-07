Kokuyo Camlin Limited est une société holding basée en Inde qui exerce des activités de fabrication, de commerce et de vente d'articles de papeterie. Elle fabrique du matériel artistique, des marqueurs, des encres, des crayons et d'autres produits de papeterie. Les produits de la société sont classés en produits scolaires et éducatifs, en matériel d'art et de loisirs, et en produits de papeterie de bureau. Son portefeuille de produits comprend des encres, des instruments d'écriture, des couleurs, des instruments techniques et de dessin, des articles de bureau, des marqueurs, des objets d'art, des cahiers et du matériel d'art scolaire et de loisirs. Ses produits pour étudiants comprennent des adhésifs, des stylos pinceaux, des boîtes de géométrie, des pastels à l'huile, des stylos, des crayons en plastique, des crayons à dessin et des crayons lavables. Ses produits pour les professionnels du bureau comprennent des stylos correcteurs, de la gomme et de la pâte, des marqueurs et des encres de marqueurs, ainsi que des accessoires de bureau. Ses produits pour artistes et designers comprennent du matériel artistique, des pastels pour artistes, des aquarelles pour artistes, des couleurs à l'huile pour artistes, des pinceaux et des crayons pour aquarelles.