KOKUYO CO., LTD. est une société de fabrication basée au Japon qui propose principalement des articles de papeterie et des meubles. La société exerce ses activités dans trois secteurs. Le secteur de la papeterie fabrique, achète et vend des produits de papeterie et des fournitures professionnelles. Le secteur du mobilier fabrique, achète et vend du mobilier de bureau, de l'aménagement d'espace et des services de consultation. Le secteur de la vente par correspondance et de la vente au détail s'occupe de la vente par correspondance de produits de bureau et de la vente de produits d'intérieur et d'articles ménagers.