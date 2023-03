Kolinpharma : baisse de moitié des bénéfices en 2022, mais hausse des recettes

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Kolinpharma Spa a approuvé mercredi le projet d'états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 342 342 euros, divisé par deux par rapport au bénéfice de 636 968 euros enregistré en 2021.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 14,1 millions d'euros, contre 11,2 millions d'euros en 2021.

La valeur de production s'est élevée à 15,7 millions d'euros, soit une augmentation de 17 % par rapport aux 13,3 millions d'euros de l'année précédente.

L'Ebitda s'est élevé à 2,5 millions d'euros, en hausse de 15 % par rapport à l'exercice 2021 (2,1 millions d'euros), avec une marge d'Ebitda calculée sur le chiffre d'affaires d'environ 18 %, contre 19 % en 2021, en raison de l'augmentation des coûts d'exploitation et de personnel, qui ont augmenté d'environ 900 000 euros par rapport à l'année précédente.

L'Ebit s'est établi à 800 000 euros, contre 1,2 million d'euros en 2021.

La dette nette est passée de 200 000 EUR au 31 décembre 2021 à une trésorerie nette de 800 000 EUR, principalement en raison de la génération de flux de trésorerie positifs provenant des activités d'exploitation de 2,8 millions EUR. Les capitaux propres, compte tenu du bénéfice net de l'exercice, s'élèvent à 8,4 millions d'EUR, soit une augmentation par rapport à l'exercice précédent, où ils s'élevaient à 8,4 millions d'EUR.

l'année précédente, où ils s'élevaient à 8,2 millions d'euros.

En 2023, explique l'entreprise, les activités se poursuivront dans le respect des orientations stratégiques identifiées dans le plan d'affaires 2021-2024.

En ce qui concerne les tendances macroéconomiques et de politique monétaire qui caractérisent l'environnement actuel, ainsi que la poursuite du conflit entre la Russie et l'Ukraine, la direction ne signale pas d'impact direct significatif et estime qu'il est raisonnable de confirmer la trajectoire de croissance également au cours de l'exercice 2023.

Kolinpharma a clôturé sans changement mercredi à 8,00 euros par action.

