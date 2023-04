Kolinpharma, l'assemblée des actionnaires confirme le conseil d'administration

(Alliance News) - Kolinpharma Spa a annoncé vendredi que l'assemblée des actionnaires a décidé de confirmer l'ensemble du conseil d'administration, qui restera en fonction pour les exercices 2023-2025.

Suite au vote, le conseil d'administration est donc composé de la présidente Rita Paola Petrelli, du directeur général Massimo Mantella, des directeurs non exécutifs Edoardo Ferragina et Giannunzio Corazza, et des directeurs indépendants Francesco Maria Spano et Maurizio Altini.

L'assemblée générale a également décidé d'autoriser l'achat d'un nombre maximum d'actions ordinaires qui permettrait à la société de ne pas détenir plus de 20 % du capital social. Les actions peuvent être achetées pendant 18 mois à compter de la date de la résolution des actionnaires.

Kolinpharma a clôturé en baisse de 2,9 % vendredi, à 8,30 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

