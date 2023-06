Kolinpharma SpA est une société italienne spécialisée dans l'industrie pharmaceutique. La Société offre un certain nombre de produits, dont l'almetax, un supplément alimentaire à base d'acide alpha-lipoïque, de L-tryptophane, de curcuma, de vitamines B5, b6 ET C, de picolinade de chrome et de zinc qui agit en synergie sur les principaux symptômes de la ménopause ; Almatex easy, qui permet la préservation du bien-être général du corps ; Dolasix, un complément alimentaire qui agit en synergie en favorisant la fonctionnalité normale des cartilages et du tissus conjonctifs ; Ivuxur, qui est un complément alimentaire à base de canneberge (extrait de canneberge séchée), de D-mannose, de busserole et de Zinc utilisé dans le traitement des infections des voies unitaires ; Milesax, qui est un complément alimentaire à base de bisglycinate de magnésium, boswellia serrata et L-tryptophane qui agit en synergie sur les contractures, la relaxation musculaire et l'humeur pendant la réhabilitation et le rétablissement ; Xinepa, entre autre.

