Kollect on Demand Holding AB (publ) est une entreprise suédoise qui innove et perturbe le secteur des déchets. Kollect est un moteur de réservation en ligne qui propose des solutions en matière de gestion des déchets. La société offre ses services à deux types de clients : ceux qui prennent des dispositions pour faire collecter leurs déchets via le moteur de réservation en ligne Kollect et ceux qui utilisent les bacs compacteurs intelligents BIGbin pour déposer leurs déchets. Les services de collecte des déchets comprennent la location de bennes (conteneurs) domestiques, la location de sacs de bennes et l'enlèvement des déchets tels que les meubles et autres gros objets. Tous les services fournis dans le segment de la collecte des déchets sont disponibles via la plate-forme, qui est un moteur de réservation en ligne pour les services de collecte des déchets. L'entreprise met en relation les clients qui ont un besoin en matière de déchets avec des prestataires de services de collecte de déchets pour les ménages et les entreprises, de location de bennes et d'enlèvement de déchets.

Secteur Logiciels