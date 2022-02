La société de rachat Sylvan Group acquiert quatre entreprises de soins de santé à Singapour pour 140,5 millions de dollars.

Kyungsun Chung, cofondateur et associé directeur de Sylvan, un investisseur d'impact, a déclaré dans un communiqué que les investissements ont été réalisés à partir de son Sylvan Asia Growth Fund I, qui a déjà levé environ la moitié de son objectif de 400 millions de dollars auprès des investisseurs.

M. Chung, petit-fils du fondateur du conglomérat coréen Hyundai Group, a déclaré à Reuters que le fonds avait pour objectif de lever les 200 millions de dollars restants d'ici la seconde moitié de 2023.

Les investissements à impact génèrent un impact social et environnemental positif et mesurable, ainsi que des retours financiers.

Les entreprises acquises par Sylvan sont Juniper Biologics, qui développe des thérapies contre le cancer et des thérapies géniques, et Artemis Health Ventures, un fournisseur de services orthopédiques. La société de services de radiologie et d'imagerie DX Imaging et Juniper Therapeutics sont les deux autres acquisitions.

Chung, 35 ans, a déclaré que les domaines d'intérêt du fonds comprennent les secteurs de la santé, des énergies renouvelables et de l'éducation, qui ont tous été la cible de sociétés de capital-investissement riches en liquidités.

"Nous investissons dans des entreprises de taille moyenne qui ont un fort potentiel d'impact social à travers leurs activités ou qui pourraient s'améliorer beaucoup plus en changeant leurs chaînes de valeur ou qui ont des solutions aux problèmes sociaux et environnementaux", a-t-il déclaré.

Sylvan a reçu le soutien de sociétés comme la United Overseas Bank de Singapour, Hanwha Life Insurance et Kolon Industries de Corée.

"L'une des raisons pour lesquelles de nombreux conglomérats contrôlés par des familles en Asie travaillent avec nous est qu'ils voient également l'importance de s'adapter à ce nouvel environnement changeant, qui est essentiellement axé sur la durabilité", a déclaré Chung.

Fondée en 2019, la stratégie de Sylvan consiste à prendre des participations majoritaires dans des entreprises rentables de taille moyenne et à procéder à des rachats par effet de levier.