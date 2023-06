Komatsu Ltd. : Jefferies & Co. maintient son opinion neutre

Komatsu Ltd. est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de matériels de construction et d'exploitation minière. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - matériels de construction et d'exploitation minière (91,3%) : excavatrices hydrauliques, chargeuses-pelleteuses, chargeuses sur pneus, niveleuses, pelles sur chenilles, chariots élévateurs, tunneliers, bulldozers, tracteurs forestiers, etc. ; - autres (6,6%) : notamment machines industrielles (meuleuses, presses plieuses, équipements de contrôle de la température, etc.). Le solde du CA (2,1%) concerne les prestations de services de financement. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (13,9%), Chine (4,7%), Asie et Océanie (21,4%), Amériques (37,5%), Europe et CEI (15,7%), Afrique et Moyen Orient (6,8%).

Secteur Véhicules et machines lourdes