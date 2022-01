Komax: rebond des ventes et des commandes, rentabilité en nette hausse

Zurich (awp) - Komax a vu son chiffre d'affaires et les entrées de commandes rebondir en 2021. La rentabilité opérationnelle a été plus que triplée à la faveur d'un meilleur mix de produits et d'une gestion des coûts plus rigoureuse.

La reprise amorcée en première moitié d'exercice s'est encore accélérée au second semestre, a indiqué l'industriel lucernois mardi dans un communiqué. Malgré les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement, les ventes ont décollé de plus d'un quart (+28,2%) à environ 420 millions de francs suisses, renouant comme prévu avec son niveau d'avant la crise (2019: 417,8 millions).

Les entrées de commandes se sont quant à elles inscrites à 482,4 millions de francs suisses, soit 39,7% de mieux que 2020 et à peine 14 millions de moins que l'exercice record 2018, précise Komax. Le ratio "book-to-bill" - rapport entre les nouvelles commandes et les livraisons - se situe actuellement aux alentours de 1,15.

Grâce une meilleure palette de produits et une gestion plus rigoureuses des coûts, l'entreprise est parvenue à redresser sa rentabilité opérationnelle (Ebit), la marge correspondante passant à 10,5%, contre 3,4% un an plus tôt.

La copie rendue par le groupe de Dierikon s'inscrit tout en haut de la fourchette des prévisions des analystes sondés par AWP pour ce qui est des entrées d'ordres, alors que le chiffre d'affaires est entièrement en phase avec les projections.

Le spécialiste de l'usinage de câbles publiera ses résultats annuels détaillés le 15 mars.

buc/al