La tendance à l'électromobilité devrait profiter à Komax (CEO)

Zurich (awp) - Le patron du constructeur de machines Komax, Matijas Meyer, considère que l'accélération de l'électromobilité créera de nouvelles opportunités pour le groupe. Celui-ci déplore toujours une visibilité réduite pour ses affaires du fait de la pandémie de Covid-19.

Dans un entretien accordé au magazine économique Cash jeudi, le directeur général estime qu'"en tant que fabricant de machines, nous profitons de l'électrification et de la modernisation de l'automobile depuis des décennies".

Même les voitures à moteur à combustion contiennent de plus en plus de câbles grâce aux moteurs intelligents, aux systèmes d'assistance, aux équipements de confort et grâce à l'installation de nombreux capteurs, poursuit-il.

Ce changement structurel permet aussi à Komax de gagner en visibilité au sein de l'industrie automobile. "J'espère qu'un jour nous pourrons dire que nous sommes gagnants de ces tendances. Il y a certainement beaucoup d'opportunités pour nous", affirme M. Meyer.

Le dirigeant ne s'attend pourtant pas à ce que la composition des recettes change beaucoup à l'avenir. "Si nous sommes à 80% des ventes concentrées dans l'automobile, alors il faudrait faire progresser drastiquement les autres segments ou perdre des parts de marché dans l'automobile, mais ce n'est pas ce que nous voulons, bien sûr".

La pandémie empêche toujours toute visibilité, en tout cas au-delà de trois mois, même si Matijas Meyer prévoit un retour de l'industrie automobile au niveau d'avant crise en 2022.

En ce qui concerne le dividende, "dès que nous gagnerons à nouveau quelque chose, nous verserons également la moitié", assure le patron.

nj/fr