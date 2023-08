Komax Holding AG est une société de holding basée en Suisse et active dans le secteur des machines. L'entreprise est spécialisée dans la mécatronique, l'électronique et la technologie logicielle, et se concentre sur le développement, la production et la commercialisation de biens d'équipement et de services pour les applications de traitement des fils, de photovoltaïque et de technologie médicale. La société divise ses activités en trois grandes unités commerciales : Wire, Solar et Medtech. La business unit Wire opère dans le secteur du traitement du fil. La business unit Solar développe, produit et vend des machines pour la production de modules cristallins et à couche mince. La business unit Medtech fabrique et commercialise des machines et des systèmes pour l'assemblage de produits medtech, tels que des inhalateurs et des systèmes d'injection ou d'administration d'insuline. La société fournit également des fonctions de soutien aux ventes et aux services par l'intermédiaire de ses filiales et d'agents indépendants dans plus de 60 pays. La société dispose de sites de production en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Afrique.

Secteur Machines et équipements industriels