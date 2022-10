La bourse de Prague met en garde le gouvernement contre le risque d'ébranler les marchés comme l'a fait le Royaume-Uni.

Le gouvernement tchèque discute depuis l'été de l'imposition d'une taxe exceptionnelle sur les bénéfices excessifs dans les secteurs de l'énergie et des banques, ce qui a pesé sur les marchés. Le ministère des Finances a proposé que la taxe s'applique aux bénéfices réalisés entre 2023 et 2025.

Mercredi, cependant, certains responsables des partis juniors au pouvoir ont déclaré que la coalition des cinq partis avait accepté d'inclure également les bénéfices de 2022, ce qui a ébranlé les marchés.

Le producteur d'électricité CEZ a connu l'une de ses journées les plus faibles de l'année, chutant de plus de 6 % à un moment donné et perdant 17,5 milliards de couronnes (700 millions de dollars) de capitalisation boursière en une journée.

"La confiance est la valeur fondamentale que tout marché des capitaux vise à obtenir de ses investisseurs", a écrit le président de la Bourse de Prague, Petr Koblic, dans un commentaire du quotidien financier Hospodarske Noviny.

"Ne répétons pas les erreurs de la Grande-Bretagne, qui a joué avec cette confiance ces derniers jours - et cela a coûté des milliards au pays."

Jeudi, Liz Truss a démissionné après le mandat le plus court et le plus chaotique de tous les premiers ministres britanniques, poussée vers la sortie après avoir tenté d'introduire un programme économique radical, mettant ainsi à mal la réputation de stabilité financière du pays.

Le gouvernement tchèque met en place une taxe sur les bénéfices exceptionnels pour financer des mesures telles qu'un plafonnement des prix de l'électricité, visant à atténuer l'impact de la crise énergétique européenne sur ses citoyens.

Le ministre tchèque des finances, Zbynek Stanjura, a déclaré mercredi en fin de journée que le gouvernement "penche" toujours pour son application à partir de 2023. Les marchés se sont calmés jeudi, CEZ et les valeurs bancaires ayant inversé leurs pertes.

Le Premier ministre Petr Fiala a déclaré jeudi, alors qu'il participait à un sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles, que les débats gouvernementaux ne devaient pas se dérouler "en direct" et a indiqué que les décisions ne devaient être prises qu'une fois les négociations terminées.

(1 $ = 25,0650 couronnes tchèques)