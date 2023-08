Kona Gold Beverage, Inc. est une entreprise de style de vie spécialisée dans le développement de produits à base de chanvre et de cannabidiol (CBD) sur les marchés des boissons fonctionnelles et de la remise en forme. La société se concentre sur les marchés des boissons énergisantes au chanvre, des limonades à faible teneur en glucides et en calories et de l'eau au CBD. La société vend Kona, HighDrate et Ooh La Lemin par l'intermédiaire de revendeurs, de ses sites web et de distributeurs dans 18 États. Ses produits sont disponibles dans une variété de magasins, y compris les magasins de proximité et les épiceries, les magasins de tabac et les boutiques de cadeaux. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Gold Leaf Distribution LLC, distribue également ses propres produits, ainsi que des produits achetés pour la revente à plusieurs autres fabricants de boissons. Ces boissons et en-cas sont disponibles dans environ 1 500 épiceries, supérettes, magasins de tabac, boutiques de vapotage et magasins spécialisés. Ses cinq lignes de produits distinctes comprennent des boissons énergisantes infusées au chanvre, de l'eau énergisante infusée au CBD, de la limonade à faible teneur en glucides et en calories, et des vêtements.

Secteur Boissons non alcoolisées