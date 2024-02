KONAKA CO., LTD. est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la vente de vêtements pour hommes. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment de la mode est engagé dans la vente de vêtements pour hommes et d'accessoires connexes, ainsi que de chaussures, de sacs et d'autres accessoires et périphériques. Le secteur de la restauration exploite des restaurants sous le nom de "Bakery Restaurant Saint Marc".

Secteur Détaillant habillement et accessoires