Kone : Credit Suisse relève son objectif de cours

Credit Suisse indique que les résultats du deuxième trimestre de Kone ont renforcé l'attractivité de la société vis-à-vis des investisseurs, et l'emportent sur les inquiétudes, notamment celles autour des matières premières.



Le bureau d'analyses indique que Kone va en effet pouvoir s'appuyer sur la croissance des opérations de maintenance, un effet renforcé par sa place de n°1 en Chine.



Credit Suisse met aussi en avant la possibilité de retrouver des sommets historiques sur les marges, à près de 15%. Enfin, l'analyste évoque la possibilité d'allouer du capital pour conduire des opérations ciblées, avec'd'importantes possibilités en matière de fusions-acquisitions.'



Dans ces conditions, Credit Suisse confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Kone avec un objectif de cours relevé de 77 à 82 euros.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.