Kone Oyj : Stairway to Haven

Le chiffre d'affaires 2020 devrait évoluer entre -1 et +2% à taux de change comparables par rapport à 2019, pour une marge d'EBIT comprise entre 12,1% et 12,7%, malgré un impact de change négatif de 50 M€ sur la rentabilité. Jusqu'ici, l'entreprise visait des revenus en baisse -4% à 0% et une marge d'EBIT stable ou en baisse par rapport à 12,4% en 2019. "Le marché des nouveaux équipements devrait croître en Chine et décliner dans d'autres régions en raison de l'incertitude accrue liée à la pandémie Covid-19", indique le management, qui s'attend aussi à une belle résistance du marché de la maintenance, hors effets provisoires du confinement. Quant au marché de la modernisation, les moteurs fondamentaux de la croissance sont intacts, mais l'incertitude pourrait retarder la prise de décision concernant les projets.

