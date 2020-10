Kone: bénéfice net en hausse au 3e trimestre, porté par la Chine

HELSINKI (awp/afp) - Le fabricant finlandais d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Kone a fait état jeudi de résultats trimestriels en hausse, portés par la Chine, son principal marché national.

Le bénéfice net a augmenté de plus de 5% à 260 millions d'euros (279,2 millions de francs suisses) tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 1% à près de 2,6 milliards.

"Nos résultats du troisième trimestre ont été globalement bons, bien que mitigés selon les régions et les entreprises", a déclaré dans un communiqué le PDG Henrik Ehrnrooth.

"La Chine a extrêmement bien évolué, tant en termes de ventes que de commandes. D'autres régions du monde ont connu une amélioration de leur dynamique, mais ont continué à être touchées par la pandémie de Covid-19 avec une incertitude croissante vers la fin du trimestre", a-t-il poursuivi.

En Chine, les commandes de nouveaux équipements ont augmenté de plus de 20% au cours du trimestre.

La marge opérationnelle a quant à elle progressé de 0,6 point par rapport au troisième trimestre 2019, à 12,9%.

"En dépit d'un environnement incertain, la rentabilité s'est améliorée au cours du troisième trimestre. Cela est dû à l'amélioration de la marge des commandes et à la réduction des dépenses facultatives qui ont compensé les effets négatifs de la pandémie de Covid-19", explique le groupe dans son rapport.

Les prises de commandes ont baissé de 3,8% par rapport à la période juillet-septembre 2019, à moins de 2 millions d'euros.

Pour l'ensemble de l'année, le groupe s'attend à des ventes, à taux de change comparables, quasi stables par rapport à 2019 (elles évolueraient entre -1% et 2%) et table sur une marge opérationnelle ajustée comprise entre 12,1% et 12,7% (en 2019, elle s'est élevée à 12,4%).

afp/al