Kone : contrat pour une ligne de métro en Ligne

Kone a annoncé mercredi avoir remporté une commande portant sur l'installation de 28 ascenseurs et de 228 escalators dans le cadre de la construction d'une nouvelle ligne de métro à Chongqing, dans le centre de la Chine.



Le projet - qui s'étend sur une distance de près de 10 kilomètres - prévoit la construction de huit stations de métro, dont sept souterraines et une aérienne.



Il devrait être finalisé d'ici à juin 2023.



Le contrat inclut deux années de maintenance.



