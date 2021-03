Kone : l'assemblée générale approuve les dividendes

L'assemblée générale annuelle de Kone Corporation qui s'est déroulée aujourd'hui à Helsinki (Finlande) a approuvé les dividendes, conformément à la proposition du Conseil d'Administration, soit 1,7475 EUR pour les actions de classe A, et 1,75 EUR pour les actions de classe B avec un dividende supplémentaire de 0,4975 EUR pour les actions de classe A et de 0,50 EUR pour les actions de catégorie B en circulation. Les dividendes seront payables le 11 mars 2021, annonce Kone.



Le nombre de membres du conseil d'administration a par ailleurs été confirmé à huit. Les membres réélus du Conseil ont été Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant et Juhani Kaskeala. Jennifer Xin-Zhe Li a été élue en tant que nouveau membre du conseil d'administration.



L'assemblée générale a confirmé une rémunération annuelle de 220 000 euros pour le président du conseil, 125 000 euros pour le vice-président et 110 000 euros pour les administrateurs.



