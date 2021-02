Kone : recrute une salariée de Wärtsilä

Kone annonce que Natalia Valtasaari deviendra responsable des relations avec les investisseurs chez Kone à compter du 1er mars 2021.



Natalia Valtasaari travaillait jusqu'à présent chez Wärtsilä, une société finlandaise spécialisée dans la fabrication industrielle de générateurs électriques et moteurs de bateaux, 'où elle a acquis une vaste expérience dans les relations avec les investisseurs et les médias', précise Kone.



Ce recrutement va désormais permettre à Sanna Kaje, responsable des relations avec les investisseurs de Kone depuis 2016, de se consacrer entièrement à son nouveau rôle de responsable de la stratégie, ajoute l'enteprise.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.