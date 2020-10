Kone : remporte le contrat du Nanfeihong Plaza en Chine

20/10/2020 | 12:16

Le fabricant d'ascenseurs finlandais Kone a déclaré mardi avoir signé un accord pour fournir 95 ascenseurs et escaliers mécaniques à un complexe à usage mixte dans le nord-ouest de la Chine.



La firme a déclaré qu'elle fournirait 50 ascenseurs et 45 escaliers mécaniques qui seront équipés de son système de contrôle qui réduit les temps d'attente et de déplacement.



L'entreprise fournira également un système qui surveillera les performances de tous les équipements en temps réel à partir d'un seul endroit.



Situé à Xi'an, le projet Nanfeihong Plaza de 470 000 mètres carrés comprendra un centre commercial, un hôtel de charme et deux tours de bureaux d'une hauteur respective de 196 mètres et 135 mètres.



Le projet devrait être achevé en 2022.





