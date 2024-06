Kone : remporte un Red Dot Award pour son 4G Gateway

Kone annonce avoir remporté le prestigieux Red Dot Award pour le design de produit 2024 dans la catégorie 'Équipement industriel, Machinerie et Automatisation'.



Cette distinction a été attribuée au dispositif de connectivité pour ascenseurs Kone 4G Gateway, récompensant l'engagement de l'entreprise envers l'innovation, la durabilité et les capacités de conception centrées sur l'utilisateur.



Cette solution est un terminal de données de nouvelle génération, facile à installer dans des espaces restreints comme les armoires et les puits d'ascenseur. Basé sur le cloud, le dispositif résout les problèmes de signal et offre une connectivité robuste.



'Le projet KONE 4G Gateway a réduit les coûts sans compromettre la qualité du produit,' souligne Jonathan Lv, vice-président principal, Technologie numérique Chine. '



