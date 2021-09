Kone : remporte un contrat de 53 ascenseurs à Mumbai (Inde)

Kone a annoncé aujourd'hui avoir remporté une commande portant sur la fourniture d'une suite de solutions People Flow, dont 53 ascenseurs sur mesure destinés au ' Commerz III ', un nouveau bâtiment commercial de 50 étages développé par Oberoi Realty Limited à Mumbai, en Inde.



Dans le cadre de ce contrat, Kone fournira 42 ascenseurs Minispace et 11 ascenseurs Monospace, avec une course de 223 mètres et une vitesse maximale de 6 m/s, ainsi que le service E-Link, de surveillance et maintenance standard des équipements pendant un an.



Le projet devrait être achevé avant la fin 2022.





