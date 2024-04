Kone : remporte une commande auprès de Network Rail

Kone Corp. annonce avoir remporté une commande auprès du principal propriétaire et gestionnaire d'infrastructures ferroviaires du Royaume-Uni, Network Rail, pour moderniser quatorze escaliers mécaniques au sein du réseau Merseyrail à Liverpool.



Une fois terminé, le nouvel équipement permettra de déplacer les gens entre les principales gares, telles que Lime Street, Hamilton Square et James Street.



Exploitant l'un des systèmes ferroviaires les plus fréquentés en dehors de Londres, Merseyrail a joué un rôle proactif en faisant entrer le réseau ferroviaire de la région dans le 21e siècle.



'Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Merseyrail et de Network Rail pour améliorer le confort des passagers lors de leurs déplacements à Liverpool et au-delà', a commenté Nicolas Alchal, vice-président exécutif de KOne Europe.



