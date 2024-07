Kone : résultats et prévisions déçoivent, le titre recule

Le constructeur finlandais d'ascenseurs et d'escalators Kone était boudé en Bourse vendredi matin suite à la publication de résultats trimestriels moins bons que prévu et à une légère révision à la baisse de ses objectifs.



Sur le deuxième trimestre, le bénéfice d'exploitation a augmenté de 18% par rapport à l'année précédente pour atteindre 335 millions d'euros, soit moins que ce que prévoyaient les analystes, qui visaient en moyenne 344 millions.



Le chiffre d'affaires a reculé de 1,2%, à 2,8 milliards d'euros, manquant lui aussi le consensus, même s'il n'affiche qu'un repli limité de 0,1% à taux de change constants.



D'après les analystes, ces deux éléments font plus que compenser le fait que les prises de commandes aient, elles, dépassé les attentes.



Celles-ci ont augmenté de 2,3% à plus de 2,3 milliards d'euros, une performance supérieure de 2% au consensus de marché.



Autre motif de déception, Kone a déclaré qu'il s'attendait désormais à des ventes en hausse de 0% à 4% cette année à taux de changes constants, et à une marge opérationnelle ajustée entre 11,5% et 12,2%.



Le groupe prévoyait auparavant une croissance de ses ventes comprise entre 0% et 5%, pour une marge d'exploitation allant de 11,5% à 12,3%.



A 10h15, le titre Kone perdait 1,2% dans le sillage de cette publication alors que l'indice STOXX Europe 600 Industrials regroupant les valeurs industrielles européennes cédait moins de 0,6% au même instant.



