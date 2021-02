Kone : va équiper le Magic Cube de Chengdu (Chine)

Kone annonce avoir remporté une commande portant sur 60 ascenseurs et escaliers mécaniques dans le cadre du futur complexe 'Magic Cube' de plus d'un million de m², située dans la ville de Chengdu, capitale de la province chinoise du Sichuan.



Le Magic Cube abritera des équipements culturels, ainsi que des bureaux, des hôtels et des installations résidentielles.



Kone équipera les tours de bureaux de 44 ascenseurs Kone MiniSpace, de 10 ascenseurs Kone MonoSpace et de six escaliers mécaniques TransitMaster 110, annonce l'entreprise finlandaise;



Le contrat comprend également deux ans de maintenance standard.



Le projet devrait être achevé à la mi-2021.



