Kone voit les problèmes d'approvisionnement durer jusqu'au début de 2022

Helsinki (awp/afp) - Le fabricant finlandais d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Kone, qui a fait état mardi de résultats trimestriels en hausse et meilleurs qu'attendu, prévoit que la crise d'approvisionnement qui freine de nombreux secteurs de l'économie mondiale dure jusqu'à début 2022.

"Le deuxième trimestre s'est caractérisé par de solides performances financières et une reprise solide du marché", a commenté le PDG Henrik Ehrnrooth, cité dans le rapport trimestriel.

Sur la période avril-juin, le bénéfice net du groupe a augmenté de plus de 17% à 286,3 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a lui progressé de 11% à plus de 2,8 milliards d'euros, un chiffre meilleur que prévu, les analystes du consensus Infront tablant sur un peu plus de 2,6 milliards.

En hausse de 16,2%, à 2,4 milliards d'euros, les prises de commandes ont également dépassé les prévisions des analystes, qui tablaient sur 2,2 milliards.

"L'activité est restée élevée en Chine, et les conditions commerciales se sont améliorées ailleurs, notamment aux États-Unis", a déclaré le PDG.

Le groupe, qui avait fait état début 2020 de résultats "clairement touchés" par la pandémie de coronavirus, avait vu son activité rebondir dès le deuxième trimestre de cette même année grâce à la Chine, son principal marché national.

Pour le reste de l'année, "bien que nous nous attendions à ce que la reprise se poursuive, l'environnement de la chaîne d'approvisionnement mondiale reste difficile", prévient le groupe.

"Les coûts des matériaux sont à un niveau élevé, les coûts du fret maritime ont augmenté de façon spectaculaire et la pénurie de semi-conducteurs a un impact sur toutes les entreprises utilisant de l'électronique de pointe", a-t-il poursuivi.

Selon le PDG, "les contraintes de logistique et de disponibilité des composants commenceront à s'atténuer vers le début de l'année prochaine".

Kone a ajusté mardi ses prévisions pour l'année et table désormais sur une évolution de ses ventes à taux de change comparables "entre 4 et 6%" par rapport à 2020, contre "entre 2 et 6%" annoncé en avril.

La marge opérationnelle ajustée (Ebit) devrait être comprise entre 12,4% et 13%, et non plus entre 12,4% et 13,2% comme attendu jusque-là.

A la Bourse d'Helsinki, l'action prenait 0,6% mardi en début d'après-midi, dans un marché étale.

afp/rp