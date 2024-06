Konecranes Oyj figure parmi les leaders mondiaux de la conception et de la construction de grues et d'équipements de levage industriel et portuaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - services de maintenance et d'installation d'équipements industriels (36,1%) ; - équipements de manutention portuaire (34,3%) : équipements de manutention de conteneurs, équipement de levage pour chantiers navals, grues portuaires mobiles, chariots élévateurs, etc. Le groupe propose également des logiciels de gestion portuaire ; - grues et équipements de levage industriels (29,6%) : équipements de levage standards (grues, palans à câbles métalliques, ponts monopoutres, systèmes de manutention légère, etc. ; capacité de levage de moins de 50 tonnes) et grues spéciales (ponts roulants lourds, ponts automatiques, portiques portuaires, etc. ; capacité de levage minimum de 50 tonnes). La répartition géographique du CA est la suivante : Finlande (2,6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (44,6%), Amériques (38,4%) et Asie-Pacifique (14,4%).

Secteur Véhicules et machines lourdes