Kongsberg Automotive ASA est un fournisseur mondial de technologies pour l'industrie automobile basé en Norvège. Les activités de l'entreprise sont divisées en deux secteurs d'activité, le groupe motopropulseur et le châssis (P&C) ainsi que les produits spécialisés. Le segment Powertrain and Chassis est engagé dans la conception, la fabrication et le test de solutions personnalisées pour les groupes motopropulseurs et les châssis. Il conçoit et fabrique également des produits pour les fabricants de voitures particulières et de véhicules commerciaux. Le segment des produits spécialisés se compose de trois unités commerciales : Accouplements, Systèmes de transfert de fluides, et Off-Highway. Ces unités commerciales sont responsables du développement et de la livraison de produits spécialisés de niche en mettant l'accent sur l'innovation et les avantages pour le client. La société dispose de plus de 27 sites de production dans le monde.