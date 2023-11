Kongsberg Gruppen ASA est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes technologiques à destination des industries maritime, pétrolière et gazière, de la défense et de l'aérospatial. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - systèmes pour navires marchands et systèmes de forage offshore (59,7%) : systèmes de positionnement, de surveillance et de navigation par satellite, systèmes d'automatisation des processus, systèmes de communication sous-marine, équipements de manutention, etc. ; - systèmes de défense et aérospatiaux (37,3%) : systèmes de commande et de contrôle, de surveillance et de reconnaissance, de communication tactique, stations d'armes télécommandées, systèmes de missiles longue distance, structures avioniques et produits en matériaux composites, etc. ; - autres (3%) : notamment solutions numériques à destination des secteurs pétroliers, gaziers et maritimes. La répartition géographique du CA est la suivante : Norvège (20,6%), Europe (27,6%), Amérique du Nord (26%), Asie (19%), Australie (3,9%), Amérique du Sud (2,3%) et Afrique (0,6%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense