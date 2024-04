Konica Minolta, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements d'impression, de photographie, d'imagerie médicale et de mesure. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements numériques de bureau (51,1%) ; - équipements d'impression professionnelle (21,4%) : imprimantes laser, consommables, périphériques multifonctionnels, etc. ; - équipements électroniques et optiques (15,3%) : lentilles en plastique et en verre moulé, composants d'affichage, écrans, unités de mémoire, etc. ; - équipements médicaux (12,1%) : notamment équipements d'imagerie et graphique et instruments de mesure ; - autres (0,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (19,5%), Chine (10,5%), Asie (9,4%), Europe (28,6%), Etats-Unis (25,3%) et autres (6,7%).

Secteur Equipements électroniques de bureau