Bénéfice net en hausse de 1,9% en 2020 pour Philips

La Haye (awp/afp) - Le géant néerlandais de technologie médicale Philips a annoncé lundi un bénéfice net en hausse de 1,9% en 2020 à 1,2 milliard d'euros (1,3 milliard de francs suisses), tout en soulignant voir l'"incertitude" peser pour l'année en cours en raison de la pandémie de coronavirus.

Malgré un début d'année à la peine, à cause du Covid-19, le groupe qui se concentre depuis quelques années davantage sur les services de santé que sur son activité historique dans l'électroménager et l'éclairage, a vu son chiffre d'affaires progresser légèrement à 19,5 milliards d'euros (+0,27% sur un an).

"Pour l'avenir, nous continuons de voir l'incertitude liée à l'impact de Covid-19 dans le monde entier", a déclaré son directeur général Frans van Houten, cité dans un communiqué, ajoutant prévoir en 2021 "une croissance à un chiffre des ventes comparables, tirée par une croissance solide dans le diagnostic et le traitement et la santé personnelle".

Au quatrième trimestre 2020, le revenu net de Philips a progressé de 9,17% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 607 millions d'euros.

Le groupe a signé des contrats avec 25 hôpitaux aux États-Unis, en Europe et en Asie au cours du dernier trimestre et a vu ses services de "télésanté" à domicile progresser.

M. Van Houten a estimé que les performances du groupe s'étaient montrées "résistantes" grâce à une "meilleure performance au second semestre, après un premier semestre difficile en raison de l'impact de Covid-19".

En décembre, Philips avait annoncé l'achat de la société américaine de surveillance cardiaque à distance BioTelemetry pour 2,8 milliards de dollars (2,3 milliards d'euros).

Onze mois plus tôt, en janvier, le groupe avait déclaré son intention de vendre sa branche d'appareils électroménagers au cours de l'année et demie suivante pour se concentrer entièrement sur les produits du secteur de la santé.

afp/fr