Koninklijke Philips N : PHILIPS a fini l'année sur une note favorable

Philips a présenté des résultats trimestriels solides soutenus par la demande pour ses équipements de santé. Au quatrième trimestre, le groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de "Soins personnels" (rasoirs, brosses à dents…) a généré un bénéfice net de 607 millions d’euros contre 556 millions d’euros, un an plus tôt. Plus significatif pour les analystes, l'Ebita ajusté a progressé de 6,8% à 1,14 milliard d'euros, soit une marge de 19%, en amélioration de 1,1 point.



L'Ebita ajusté est ressorti au dessus du consensus s'élevant à 1,12 milliard d'euros.



Les revenus du groupe ont pour leur part enregistré une croissance interne de 7% à 6 milliards d'euros alors que le marché visait 5,911 milliards d'euros.



L'activité Santé connectée (système de surveillance des patients, appareils respiratoires…) s'est distinguée avec un bond de 24% de ses revenus en données comparables, à 1,58 milliard d'euros.



Cette année, le groupe néerlandais cible une croissance interne comprise entre 0% et 5% et une amélioration de 60 à 80 points de base de sa marge d'Ebita ajusté.



En Bourse, cette publication entraîne une progression de 2,91% de l'action Philips à 46,97 euros.