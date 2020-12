Koninklijke Philips N : PHILIPS rachète BioTelemetry pour 2,8 milliards de dollars

Philips va acquérir BioTelemetry pour 72 dollars par action en numéraire, soit une valeur d'entreprise implicite de 2,8 milliards de dollars (environ 2,3 milliards d'euros). Spécialisée dans le diagnostic et la surveillance cardiaques à distance, la société a généré un chiffre d'affaires de 439 millions de dollars en 2019.



L'acquisition devrait entraîner une croissance des ventes et une augmentation de la marge d'Ebita ajustée de Philips en 2021. Le groupe néerlandais vise des synergies importantes grâce aux opportunités de ventes croisées (notamment aux États-Unis), à l'expansion géographique et aux synergies d'innovation du portefeuille.



L'activité de BioTelemetry devrait connaître une croissance à deux chiffres et améliorer sa marge Ebita ajustée à plus de 20 % d'ici 2025.



Le conseil d'administration de BioTelemetry a approuvé la transaction et recommande l'offre à ses actionnaires. La transaction devrait être réalisée au cours du premier trimestre 2021.