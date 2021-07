Koninklijke Philips N : Philips dépasse les attentes au deuxième trimestre

26 juillet (Reuters) - Le groupe néerlandais des technologies de la santé Philips a fait état lundi d'une croissance de son bénéfice d'exploitation supérieure aux attentes au deuxième trimestre, la pandémie de COVID-19 continuant à stimuler la demande pour ses équipements hospitaliers.

Philips a publié un bénéfice ajusté avant impôt, charges financières et amortissements (EBITA) de 532 millions d'euros pour la période d'avril à juin, contre 390 millions un an plus tôt et alors que les analystes anticipaient un bénéfice de 519 millions d'euros. (Reportage Sarah Morland; version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)