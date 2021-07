Koninklijke Philips N : Philips dépasse les attentes au premier semestre

Au deuxième trimestre, le groupe d'électronique spécialisé dans la santé et les produits de "Soins personnels" (rasoirs, brosses à dents…) a généré un bénéfice net de 153 millions d’euros contre 210 millions d’euros, un an plus tôt. Le groupe néerlandais a inscrit dans ses comptes une charge 250 millions d’euros liée à un important rappel d’appareils de traitement de l'apnée du sommeil. Elle avait été annoncée début juin.



Plus significatif pour les analystes, l'Ebita ajusté a progressé de 36,4% à 532 millions d'euros, soit une marge de 12,6%, en amélioration de 2,8 points. L'Ebita ajusté est ressorti au-dessus du consensus s'élevant à 519 millions d'euros.



Les revenus du groupe ont pour leur part enregistré une croissance interne de 9% à 4,2 milliards d'euros alors que le marché visait une croissance interne de 7,3%.



Ces résultats s'accompagnent de la confirmation des objectifs 2021. Cette année, le groupe néerlandais cible une croissance interne comprise d'environ 5% et une amélioration de 60 points de base de sa marge d'Ebita ajusté. Cette dernière s'entend hors éléments exceptionnels.



A l'occasion de cette publication, Philips a annoncé un nouveau programme de rachat d'actions à des fins de réduction de capital pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard d'euros. Au cours actuel de l'action, le programme représente un total d'environ 36,8 millions d'actions, soit 4% du total des actions en circulation. Philips prévoit de commencer le programme au troisième trimestre de 2021 et de le terminer dans les trois ans.