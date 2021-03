Koninklijke Philips N : PHILIPS cède ses appareil domestiques pour 3,7 milliards d'euros

Philips a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord pour la vente de son activité appareils domestiques (Domestic Appliances) à Hillhouse Capital, une société d'investissement chinoise dont l'objectif est d'aider les entreprises à atteindre une croissance durable à long terme. La transaction valorise l'activité à une valeur d'entreprise d'environ 3,7 milliards d'euros, et devrait être finalisée au troisième trimestre de 2021. À l'issue de la transaction, Philips s'attend à recevoir un produit en espèces après impôts et coûts liés à la transaction d'environ 3 milliards d'euros.



En outre, Philips et Domestic Appliances concluront un accord exclusif de licence de marque pour l'utilisation de la marque Philips et de certaines autres marques d'appareils ménagers de Philips pour la fabrication, la vente et la commercialisation des produits Domestic Appliances dans le monde entier pendant une période de 15 ans, renouvelable selon les termes de l'accord de licence de marque.



Les paiements annuels sur cette période représentent une valeur actuelle nette estimée à environ 0,7 milliard d'euros, soit une valeur totale de l'accord d'environ 4,4 milliards d'euros.



À la suite de l'accord conclu aujourd'hui, l'activité Appareils domestiques sera présentée comme une activité abandonnée dans les états financiers de Philips à partir du premier trimestre de 2021.