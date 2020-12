Philips entame des discussions avec des acheteurs potentiels pour son pôle électroménager

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant néerlandais d'équipements électriques et électroniques Philips a annoncé ce week-end qu'il avait entamé des discussions avec des parties intéressées par l'acquisition de son pôle d'électroménager, bien qu'il n'ait pas exclu une introduction en Bourse (IPO) de l'activité.

Le groupe a entamé en janvier un examen des options pour son pôle d'électroménager dans le cadre de son recentrage sur les technologies médicales. Le processus de séparation devrait être finalisé au cours du troisième trimestre de 2021.

Philips, qui a annoncé vendredi dernier avoir conclu un accord en vue d'acquérir le groupe américain BioTelemetry, spécialiste des services de surveillance et de gestion numérique de la santé, a indiqué que des acteurs stratégiques du secteur et des sociétés de capital-investissement en Europe et en Chine avaient manifesté de l'intérêt pour son pôle d'électroménager.

Philips a toutefois indiqué qu'il gardait toutes les options ouvertes, y compris une vente et une introduction en Bourse.

Bloomberg, citant des sources anonymes, a rapporté ce week-end que le fonds d'investissement français PAI Partners et la société chinoise CDH Investments préparaient des offres de premier tour pour le pôle d'électroménager de Philips. Apollo Global Management, Advent International et CVC Capital Partners se seraient également penchés sur l'activité.

PAI Partners, CVC, Apollo et Advent, contactés par Dow Jones Newswires, n'ont pas souhaité faire de commentaire. CDH n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le pôle d'électroménager de Philips a son siège aux Pays-Bas, emploie environ 7.500 personnes et a dégagé un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2019.

