Philips : lancement d'un système de thrombectomie

24/09/2020 | 15:58

Le groupe de technologies médicales Philips annonce le lancement du système de thrombectomie mécanique innovant QuickClear sur le marché américain, ayant obtenu l'autorisation 501(k) de la part de la FDA des Etats-Unis.



'Ce système compact à usage unique offre une pompe d'aspiration et un cathéter pour le retrait de caillots sanguins présents dans les vaisseaux des systèmes veineux et artériels périphériques', explique Philips.



'La conception tout-en-un innovante du système est simple d'usage tout en éliminant le besoin d'équipements capitaux ou d'accessoires coûteux, avec une mise en place facile aidant des temps de procédures accélérés', poursuit le Néerlandais.



