Philips : collaboration stratégique avec Ibex

Philips annonce aujourd'hui une ' collaboration stratégique ' avec Ibex Medical Analytics, spécialiste israélien du diagnostic du cancer basé sur l'intelligence artificielle (IA).



Les deux firmes ont en effet l'intention de promouvoir conjointement leurs solutions de pathologie numérique et d'IA auprès des hôpitaux, des réseaux de santé et des laboratoires du monde entier.



La combinaison de la solution de pathologie numérique Philips IntelliSite Pathology Solution et de la plate-forme de diagnostic du cancer Galen AI d'Ibex permettra de générer des résultats objectifs et reproductibles, d'augmenter la confiance dans le diagnostic et de faire face à la demande toujours croissante de diagnostics basés sur la pathologie.



Outre ces gains de productivité, ces solutions vont aussi répondre à un quadruple objectif en générant des diagnostics plus précis, en améliorant l'expérience des patients et du personnel et en réduisant le coût des soins, rapporte Philips.





