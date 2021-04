Philips : déploie ses solutions à l'hôpital de Sydney

Philips a annoncé aujourd'hui avoir achevé avec succès l'installation de ses toutes dernières solutions d'imagerie neurovasculaire et de diagnostic numérique au sein d'un nouveau bâtiment de l'hôpital Westmead de Sydney (Australie).



Celui-ci abrite notamment les deux premiers systèmes intra-opératoires de Philips Magnetic Resonance - Ingenia MR-OR. Avec une salle d'opération directement connectée à une salle de numérisation, les systèmes MR-OR fournissent une imagerie par résonance magnétique pendant la neurochirurgie, permettant une collaboration plus étroite entre les chirurgiens et les radiologues, indique Philips.



Par ailleurs, la nouvelle installation comprend aussi un système de thérapie guidée par l'image, Philips - Azurion biplan, ainsi que des équipements de radiographie mobile ou encore un système de thérapie guidée par l'image (Azurion FlexMove).



'Il est très encourageant de voir les services de santé publique adopter des technologies et des flux de travail alignés sur un avenir de la santé plus durable et plus robuste', a commenté Matt Moran, directeur général de Philips Australie et Nouvelle-Zélande.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.